Picante mensaje de Julieta Puente tras su cruce con Jujuy Jiménez: "No necesitás opacar a nadie para brillar"

Julieta Puente y Sofía "Jujuy" Jiménez se llevaban muy bien, pero la relación se quebró luego de que Juli quedara afuera de La Academia de ShowMatch (eltrece) tras su duelo con Sofi. Acto seguido, en un fuerte ida y vuelta entre ambas en LAM (eltrece) se sacaron chispas.

Luego de que Jujuy contara que una vez Julieta habría dicho que la envidiaba y de admitir que le molestó que minimizara su performance en la pista, la creadora del "cardio de la felicidad" lanzó a través de sus stories de Instagram una fuerte reflexión en plena polémica.

"No hace falta apagar la luz de otro para que brille la tuya... No necesitás opacar a nadie para brillar vos... No es lindo ni sano hacerlo", escribió en su red social junto a dibujos de pájaros en libertad y un montón de emojis de corazones.

¿Qué dirá Jujuy?