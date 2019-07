Las revistas de espectáculos llegaron a los kioscos con la unión civil convivencial entre Fabián Doman (55) y María Laura de Lillo (42), y Evelyn von Brocke (51) no se quedó callada ante los comentarios de sus compañeros de Cortá por Lozano. Madre de Constance (22) y Marc Doman (19), la panelista apeló a su fina ironía para referirse la controversia en torno al evento que organizó su exmarido en el lujoso Alvear Palace Hotel: “180 invitados en un hotel de cinco estrellas en la avenida más importante de Buenos Aires. No fue un casamiento común”.

En ese momento, la humorista Costa precisó sobre el estatus jurídico de la unión civil por la que optaron el periodista y la empresaria-contadora para proteger el patrimonio de sus respectivos hijos: “Ella no tiene derecho de herencia”. Filosa, Von Brocke, quien firmó el divorcio del conductor de Intratables en octubre de 2013, exclamó: “¡No lo necesita!”.

Más tarde, Evelyn bromeó respecto de la supuesta imposibilidad de María Laura de ingresar a terapia intensiva en el hipotético caso de que Fabián esté agonizando, dado que no están casados con todo el rigor de la ley: “Siempre dije que quienes le ponen la chata a los hombres cuando están en el momento clave de irse al cielo somos las que estuvimos 20 años”.

Entonces, Costa indagó: “En el hipotético caso de que a Doman le pase algo, pero que Dios no lo permita, ¿vos no lo asistirías?”. Impiadosa, Evelyn lanzó: “¿Por qué que Dios no lo permita? Que permita lo que quiera. En el mejor sentido de la palabra. La vida es la vida, chicos. Y por supuesto que lo asistiría, lo dije siempre. Yo voy a ser la que le va a poner la chata a Fabian”, chiste con el que deslizó la poca fe de que prospere el vínculo entre Doman y De Lillo.

Al final, Evelyn von Brocke marcó el contraste de su boda con Fabián Doman a la luz del ostentoso coctail que hizo él hizo con María Laura de Lillo: “Yo no tuve torta, fiesta ni reunión. Fue en un living con canapés. Fue a los 25 años, no teníamos un mango. Mi noche de bodas con Fabián fue en el departamento que teníamos, porque ya vivíamos juntos”.