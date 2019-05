No es la primera vez que Ángel de Brito deja en claro qué piensa sobre Agustina Kämpfer. En varias oportunidades, el conductor de Los Ángeles de la Mañana disparó sin vueltas contra la hoy panelista de Nosotros a la Mañana. Y, en la última emisión de su ciclo, lanzó un misil cargado de ironía para la periodista.

“Bueno, una vecina que tenemos acá nueva, muy agradable, que es Agustina Kämpfer”, la presentó, cuando mostraban imágenes de su look en un evento solidario. “Ay, me encanta, la amo. Divina. La adoran todos los que trabajaron con ella”, metió su ácido bocadillo Yanina Latorre. Y el conductor elevó la apuesta. “Hermosa, súper simpática, re buena compañera. Ejemplo de una gran honestidad…”, remató De Brito, sin vueltas.

El año pasado, Ángel había sido muy crítico con Kämpfer, tras una pelea de la periodista con Mica Viciconte. “Agustina Kämpfer, que es de lo peor, dándole consejos. Es una mina que si no fuese la ex de (Amado) Boudou o de (Jorge) Rial no estaría sentada en la televisión”, había dicho el conductor de eltrece.

¡Mirá el video!

