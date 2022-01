Picante información de Pallares y Lussich sobre la despedida de Flor Peña de Telefe: "Se escucharon los gritos de ella"

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hablaron en Intrusos de la despedida de Flor Peña de Flor de Equipo y pusieron en duda la explicación que dio sobre el fin del programa.

“Apareció una noticia que no se esperaba que fue el anuncio de Flor Peña del final de su programa para fin de mes. Flor de Equipo lideró su horario todo el año pasado y termina, tal vez por decisión del canal o ahí habría un trasfondo”, explicó Lussich.

Luego, el periodista continuó: “Algo le dijeron a Florencia Peña que hizo que ella diga ‘hasta acá’. Después ella arrancó con todo esto de ‘mi actriz me llama, mi actriz me pide’. Dice eso y empieza a llorar. Yo se las creo a las lágrimas, Adri no”.

ADRIÁN PALLARES, SÚPER CRÍTICO CON LA DESPEDIDA DE FLOR PEÑA

Adrián Pallares dejó en claro que no creyó en las palabras que Flor Peña dijo en su programa tras confirmar que llega a su fin.

“Clásico de actores, en vez de decir ‘estoy hinchada las pelotas porque me quieren hacer esto o aquello’, dice ‘mi actriz me llama’. Las paredes de ese canal escucharon los gritos de ella, su enojo”.