Picante humorada de Esteban Lamothe tras las consultas sobre su noviazgo con Charo López: "Les voy a relatar un polvo y no da"

Con completo desparpajo Esteban Lamothe se refirió a su romance con Charo López, y cometió un gracioso exabrupto.

Más sobre este tema Las fotos de Esteban Lamothe y Charo López, enamorados y a los mimos: las primeras imágenes de la pareja

"Si les relato en vivo todo, les voy a terminar relatando un polvo y no da, me parece. Vamos hasta ahí", ironizó al extremo en una nota con Implacables.

En un primer momento, el protagonista de La 1-5/18 había bromeado un tanto incómodo para salir del paso: "Les voy a decir una cosa que siempre quise decir. Nos estamos conociendo".

Más sobre este tema Charo López reveló cómo toman con Esteban Lamothe los memes sobre ellos: "Es un chiste que también hacíamos"

Al final, Esteban Lamothe se sinceró sobre su relación con la humorista Charo López: "No me lo esperaba, pero nos estamos conociendo hace cuatro meses… ¿Si vamos para algo serio? Dios dirá. Yo tengo las mejores intenciones siempre. A mí me gusta mucho el amor, eso es lo único que puedo decir".

Más sobre este tema Las fotos de Esteban Lamothe y Charo López, enamorados y a los mimos: las primeras imágenes de la pareja

QUÉ HABÍA DICHO CHARO LÓPEZ SOBRE SU ROMANCE CON ESTEBAN LAMOTHE

A principios de enero, Charo López había hablado con Ciudad sobre su rol estelar en Hoy se Arregla el Mundo, la película que protagoniza Leonardo Sbaraglia, y además había contado de su romance con Esteban Lamothe.

"¡Estoy re feliz! Obvio. Sino, no estaría saliendo con él", había exclamado.

Más sobre este tema Charo López, la humorista del momento que la rompe en el under y el cine: "Soy una comediante sinvergüenza"

Y ante la misma pregunta que le hicieron el finde a Esteban Lamothe sobre si apostaba a una relación formal y duradera, Charo López reflexionó: "No sé… Es raro salir con alguien sin pensar que una quiere que la relación crezca. Estamos re bien. Nos reímos mucho y estamos bárbaro".