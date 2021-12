Picante gesto de Natalie Pérez tras el rumor de que Chano Charpentier sale con una modelo: "No soy segunda opción"

Luego de que una foto disfrutando de una cena juntos potenciara los rumores de romance entre Natalie Pérez y Chano Moreno Charpentier, la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir unos picantes posteos en las redes ¿dando a entender que el artista le rompió el corazón por una tercera en discordia?

Así lo reflejó la famosa cuenta de Instagram llamada @chusmetenado1 donde se ve una captura de Natalie con un sugestivo mensaje: “Me desconcentré. Así soy. Quizás, mientras me distraigo, me rompen el corazón”.

Pero lo más fuerte llegó cuando la joven se esmeró en lucir una remera que contenía una frase que despertó todo tipo de especulaciones y que rezaba “I’m not a second choice” (“No soy segunda opción”).

Más sobre este tema Los detalles del romance de Chano y Natalie Pérez: "Arrancaron a conocerse y se ven en la casa de ella"

Al parecer, Chano se habría interesado por una modelo de 23 años llamada Sofía Santos, con quien también compartió una salida en un coqueto lugar ubicado en el Hipódromo de Palermo, y cuya cuenta se encargó de difundir la prueba de este encuentro.

¿Hay una tercera en discordia entre Natalie Pérez y Chano Charpentier?