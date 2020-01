La picante frase de Ángel de Brito en medio de su cruce con Cinthia Fernández en Twitter: “Estoy harto”

Recuperó los ahorros en dólares que había extraviado en un supermercado y, mucho más tranquila, Cinthia Fernández volvió a ocupar su silla en LAM (eltrece). La panelista hizo catarsis: le dijo a Ángel de Brito y a sus compañeras que siente que muchas veces "se ríen" de ella.

¿Qué fue lo que más le molestó? Cinthia faltó y Ángel le advirtió en vivo que hasta el otro día le guardaba la silla, pero que después no podía asegurarle el lugar. "Me pareció innecesario. De afuera lo sentí como que me hice la canchera y dije 'no voy a trabajar', como si yo tuviera un problema con el programa y era un problema con la vida", le dijo.

Pero el reproche no terminó ahí, a través de Twitter Ángel le hizo un reclamo. "Ayer te ofendiste cuando dije que Martín Baclini estaba 'harto' de vos, y ahora lo contás vos ja, ja, ja", le escribió Ángel junto a la captura de Cinthia charlando con Hay que ver.

Con el objetivo de aclarar los tantos, la modelo le respondió: "Sí, expliqué por qué él dice que está harto. Harto sin razón porque estar harto por pedir que me cuide no es lo mismo que quedar como una pesada. Hoy también lo conté en LAM. No me ofendí, solo dije que me hacían quedar como una loca cuando vos sabés por qué le escribí el finde".

Cansado de las idas y vueltas, Ángel le contestó cortito y al pie. "Estoy harto", sentenció.