Picante definición de Julieta Puente al hablar de Juan Martín Del Potro tras su cruce con Jujuy Jiménez: "No me gustan los mujeriegos"

En el pasado, Julieta Puente y Sofía "Jujuy" Jiménez se llevaban bien. Sin embargo, esa buena onda llegó a su fin luego de que Juli quedara eliminada de La Academia (eltrece) ante Sofi. ¿El motivo? La modelo sintió que la periodista ninguneó su performance.

En medio del escándalo, la versión de que las chicas ya no se llevan bien porque Juli habría vivido un romance con Juan Martín del Potro, el ex de Sofi, se puso en el centro de la escena. Entonces, la periodista lo negó con contundencia lanzando una fuertísima frase.

"Se me adjudicó un romance con Juan Martín del Potro pero nada que ver. Él encaró por ese lado, pero yo me avivé. Dije ‘no es por ahí’ y siguió de largo. No me gustan los chicos que se encaran a todas, yo prefiero algo más perfil bajo. No me gustan los mujeriegos porque siento que después termino sufriendo y no me la banco. Prefiero alguien que está, como mi novio, conmigo... Que me banque y me acompañe", expresó en diálogo con Ulises Jaitt para El show del espectáculo.

Y contó por qué le adjudicaron un romance con el deportista: "Fui con una amiga a ver un partido y dije ‘esto no me gusta porque me la paso trabajando y no quiero ir por ese lado’... Así que me salió bien, de hecho... Si estuviera soltera él no me llamaría la atención ni en pedo".

Antes de despedirse, reivindicó su relación con su novio, Facundo, y contó que es muy feliz con él. "Ahora que trabajé estos meses desde este lado, menos. Creo que es muy importante llegar a tu casa, de verdad lo digo, tener alguien que haga algo que nada que ver y te baje un poco. De lo contrario, me muero del embole. Llegás a tu casa y seguís hablando de La Academia, es un montón", cerró.

¿Qué dirá Jujuy?