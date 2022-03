Picante dato de Pampito tras la versión de romance de Rial y Alejandra Quevedo: "El ex de ella, en el casamiento de Jorge y Romina Pereiro"

Aunque Jorge Rial contó que la separación de Romina Pereiro fue en buenos términos, poco a poco se conocen detalles de un divorcio que parecería sumar polémicas. Una de ellas es la versión que involucraría a la periodista Alejandra Quevedo, señalada como la supuesta nueva pareja del conductor, y al ex de ella, Fernando Colombo.

En medio del fuerte rumor, a pesar de que el conductor negó que existan terceros en su divorcio, Pampito habló de la relación previa que tiene el ex de la periodista de C5N con el conductor… ¡que incluso lo tuvo como invitado en la boda de Rial y Romina en 2019!

“El ex de Alejandra Quevedo en el casamiento de Rial y Romina”, puso el periodista, junto a fotos del al exconductor de Intrusos abrazado a la expareja de la panelista, quien es un reconocido tatuador de famosos como Luciano Castro, Nancy Dupláa o incluso, Ricardo Fort.

Más sobre este tema Cinthia Fernández comparó las separaciones de Jorge Rial de Loly Antoniale y Romina Pereiro: "Ahora él está triste"

JORGE RIAL HABÍA NEGADO TERCERAS EN DISCORDIA

Al anunciar su separación de Romina Pereiro en su ciclo radial Argenzuela, Rial aseguró que no había terceras en discordia.

"No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad, y me estoy llevando bien", aseguró Jorge.

Y contó que extraña su vida familiar con la nutricionista: "Claro que extraño. Extraño a mi familia, a mi casa. Extraño".

Más sobre este tema Jorge Rial habló a fondo de los rumores de tercera en discordia tras separarse de Romina Pereiro: "Acá no hay nadie"