Picante cruce de Maite Peñoñori con Nai Awada por sus dichos sobre Emily Lucius: "No quieras ningunearme"

Esta semana Nai Awada salió con los tapones de punta en los medios contra Emily Lucius a raíz de su enfrentamiento con Locho Loccisano en El hotel de los famosos, y en Intrusos se trabó en discusión con Maite Peñoñori, a quien ninguneó en las redes.

Todo comenzó luego de la entrevista que la hija de Alejandro Awada le brindó este miércoles al ciclo de América en la que afirmó que Lucius “parece que no tiene corazón y una mina así no tiene que dar mensajes en redes”, y sugirió que si fuera Belu Lucius “se pegaría un corchazo”.

Al término de la charla, Nai subió algunas stories de Instagram criticando a “dos panelistas que me dijeron que era violenta y agresiva por decir lo que dije”, en referencia a lo que opinaron de ella en Intrusos al terminar el móvil.

“No era esa la finalidad de lo que dije pero como siempre algunos ‘periodistas’ se aprovechan, porque de algo tienen que hablar, de lo que decimos, y lo sacan de contexto para usarlo a su favor y ponerme a mío como violenta y agresiva”, agregó Awada, ninguneando al panel.

MAITE PEÑOÑORI LE PARÓ EL CARRO A NAI AWADA EN VIVO

Este jueves, en Intrusos, Maite recordó que en otros posteos, la actriz “dijo algo así como ¡’ay, esta Maite, ¿quién es? Agradecé que estuviste unos años con Ángel’”.” ¡Agradecí trabajando seis años!”, dijo a cámara la panelista, notablemente molesta

La producción de Intrusos se comunicó nuevamente a la actriz debido a que sus dichos sobre Emily Lucius terminaron con una carta documento de parte de la influencer, y fue la ocasión para que Maite le haga un pase de facturas a Naiara Awada.

“Yo ayer conté que a Emily estuvieron a punto de llevarla a una clínica, y está pasándola muy mal porque, yo entiendo que desde tu enojo, hiciste un llamado al odio. Ella es una persona que también está del otro lado y la está pasando mal”, le dijo Maite a Nai.

“Acá te pido, por favor Maite, y vos no me conocés muy bien…”, le llegó a responder Nai. “Estuve en tu casa un montón de veces, Nai. Tengo mil móviles, conozco algo. No quieras ningunearme. Yo estuve seis años con Ángel trabajando”, le reprochó Peñoñori.