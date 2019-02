A fines de 2017, la productora de Los Ángeles de la Mañana decidió no renovarle el contrato a Nancy Pazos y desde entonces la relación con Ángel de Brito y sus excompañeras panelistas fue más que tensa. En su momento, el conductor de LAM justificó la partida de la periodista: "Nancy no renunció, pero no va a seguir el año que viene. No fue una decisión de ella. Va a haber un cambio de panel, no es sólo Nancy (la que se va). Se va a renovar el panel... Es una decisión de la producción y del canal, y yo la comparto".

En ese momento, Nancy se hizo eco de las palabras de Angel en la red social del pajarito: "Sólo palabras de agradecimiento para estos dos años de reencuentro con mi primer amor, los medios de comunicación. Gracias por la oportunidad. No es adiós, sino hasta siempre". Aunque con el tiempo esa cordialidad se transformó en hostilidad, y este miércoles De Brito y Pazos protagonizaron un picante cruce en Twitter.

Todo fue a cuento de las declaraciones de Nancy en una entrevista con el ciclo radial Por si las moscas, en donde se refirió al mal clima entre Evelyn von Brocke y sus compañeras: ““La yarará ya le hizo la cruz, no la quieren. (...) Si la echan, Ángel quedará como un pelele, como que hace todo lo que Yanina (Latorre) le dice. Ya pasó con Nequi Galotti”, lanzó.

Aludido, De Brito reaccionó vía Twitter: “¿Por qué no habla de su pasó como panelista de José María Listorti (en Hay que ver) o Beto Casella (en Bendita)? ¡Pasaste dos ciclos más después de @LosAngeles_ok! Volvé a lo tuyo, @NANCYPAZOS”.

Nancy Pazos respondió con una catarata de emojis de, susto y llevándose una mano a la frente: “Hablo de lo que me preguntan. @MoskitaMuertaOk, ¿por qué no me preguntaste por Listorti?”. Y Ángel de Brito replicó: “¡Soltar!”.

