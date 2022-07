Picante crítica a China Suárez sobre la letra de su canción, creada tras el Wanda Gate: "Algunos decían '¡qué egocéntrica!'"

El lanzamiento de China Suárez como cantante solista cosechó todo tipo de críticas y Pampito puso bajo la lupa una explosiva, luego de desmenuzar la letra de Lo que dicen de mí, canción autorreferencial, nacida tras el Wanda Gate.

"Es hermosa y canta bien. Es importante ser cantante y compositora", dijo Carmen Barbieri en Mañanísima por Ciudad Magazine, dándole paso a la contundente opinión de su panelista.

Más sobre este tema Las fotos de China Suárez junto a Rusherking en su lanzamiento musical: mucho amor y amigos famosos

"El tema está bueno, es una manera de expresar un momento que vivió ella, de mucho dolor. Algunos decían '¡qué egocéntrica!'. Porque se pone ella como la figura y habla de ella misma… A mí me gustó el tema, la melodía. Canta lindo", expresó Pampito.

"El tema está bueno, es una manera de expresar un momento que vivió ella, de mucho dolor", comenzó diciendo Pampito. G-plus

Atenta a las palabras de su compañero, Estefi Berardi retrucó: "Y bueno, es su historia. Y es una figura. Pero a mí me llamó la atención una parte de la letra que dice ‘me despellejan a mí y al resto no’. Dice algo así. Es la frase más polémica de la canción".

"Algunos decían '¡qué egocéntrica!'. Porque se pone ella como la figura y habla de ella misma", agregó, más picante. G-plus

LA LETRA DE LO QUE DICEN DE MI, DE CHINA SUÁREZ

"Lo mío es cosa mía, lo tuyo, fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía".

"Me llama mi familia, leyeron las noticias. No saben más qué decir atrás de un falso perfil se esconden todos los días. Me llenan de espinas".

"A veces, quiero escapar para olvidarme de todo. Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. En el suelo. En el suelo"

"Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. En el suelo. En el suelo".

Más sobre este tema El tierno video de Rusherking, cómplice con Magnolia Vicuña en el lanzamiento de China Suárez como cantante

"Ya me emborraché, cada día de esta primavera. Ya me fui, ya volví, ya perdí. Nada es lo que era".

"Y por eso estoy acá. Es mi única manera. La verdadera. Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. En el suelo. En el suelo".

"Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. En el suelo. En el suelo. Y ya que quieren hablar. ¿Por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí. Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí (Lo mío es cosa mía, lo tuyo, fantasía)".

"Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí. (Lo mío es cosa mía). Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí. (Lo mío es cosa mía, lo tuyo, fantasía). Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí. Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí. (Lo mío es cosa mía) Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí. Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí".