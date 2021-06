Picante comentario de Alejandra Maglietti cuando le preguntaron por su primer novio: "Al pasado no vuelvo"

La dificultad de poder vernos presencialmente por la pandemia hizo que apostáramos a las herramientas digitales para seguir en contacto y sentirnos más cerca de los nuestros. Los famosos se coparon con las preguntas de Instagram y lograron seguir teniendo fluidos idas y vueltas con sus seguidores.

Por su parte, Alejandra Maglietti les contó a sus seguidores que se había reservado un rato para relajarse y que les permitiría que le consultaran lo que quisieran para entretenerse. Rápidamente, los usuarios pusieron manos a la obra.

"¿Volviste a ver a tu primer novio o ya se suicidó?", le preguntaron. Picante y sin vueltas, Alejandra respondió haciendo hincapié en que jamás volvería a darle una oportunidad a una expareja.

"No, al pasado (no vuelvo) ni para tomar envión. No me interesa en absoluto ni siquiera lo que hace", cerró junto a una selfie que la muestra muy seria.

Vake recirdar que desde que se separó de Jonás Gutiérrez, Ale no volvió a mostrarse en pareja.