Chyno Agostini y Fede Bal se encuentran enfrascados en un duro enfrentamiento mediático. El hermano de Barbie Vélez aseguró tener polémicos audios del actor en Siempre Show (lunes a viernes de 20 a 21 por Ciudad Magazine).

Luego, el hijo de Nazarena Vélez compartió los chats de WhatsApp que habría mantenido con su excuñado tras sus picantes dichos. Y su picante chicana final para Fede Bal.

“Se van a contactar con vos mis abogados. Ponete un abogado, Chino. Por las dudas. Así entre ellos arreglan estas cosas”, se lee en el mensaje del usuario, registrado con el nombre del hijo de Carmen Barbieri.

Luego, Chyno dio por cerrado el tema con otra captura de su intercambio con un letrado. "No te preocupes que, por lo que dijiste, no te puede hacer nada legalmente más que pedir un bozal legal. Pero no te va a poder hacer juicio, ni sacarte plata", se lee en el chat de Agostini. Sobre el posteo, el joven escribió: "¿Querías un abogado?".