La picante aclaración de Pampita al mostrar que no tiene puesto el anillo de casada: "Con mi marido estoy fantástica"

A poco más de un mes y medio de dar a luz a Ana, Pampita reveló que aún no puede usar el anillo de compromiso y de casada con Roberto García Moritán porque sigue hinchada e hizo un pícara advertencia en Pampita Online al respecto.

Al comienzo de su programa, la conductora mostró meticulosamente su look del día y cuando llegó el turno de lucir y agradecer las joyas, hizo una divertida aclaración. "Le muestro el anillo, es gigante. Todavía no me anda el de compromiso y el de casada, no me terminé de deshinchar", comenzó diciendo Pampita.

Luego, mirando a cámara y con su mano libre, momentáneamente de alianza, agregó: "¿Qué quieren que les diga? Pero estoy fantástica con mi marido, por si andan preguntando. Porque después preguntan".

En 22 noviembre de 2019, Pampita y Roberto García Moritán sellaron su amor con el casamiento y con una gran celebración en el Palacio Sans Souci. El 22 de julio de este año, el matrimonio recibió a su hija, Ana.