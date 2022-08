Pepe Cibrián se reconcilió con Nahuel Lodi tras la infidelidad: "Lo amo y me da igual lo que piensa la gente"

A fines de junio pasado, Pepe Cibrián Campoy y Nahuel Lodi sellaban su amor frente a sus seres queridos. Sin embargo, la pareja sufrió una fuerte crisis luego de que se filtrara un video que comprobaría el engaño del joven al productor teatral.

Y pese a que Pepe se había mostrado muy firme con su decisión de ponerle punto final a su relación con Nahuel, se conoció que la pareja apostó nuevamente al amor.

Así lo dio a conocer el propio artista en una entrevista que le dio a LMPlay: “Fue una situación dura para mí. Me hizo mal, pero lo amo y me da igual lo que piensa la gente. No quiero dar explicaciones. Es una persona maravillosa y estamos intentando restablecer el vínculo con mucha buena suerte. Estamos juntos y estoy muy feliz”, remarcó.

En cuanto a cómo los medios de comunicación hablaron de su separación, volcó su malestar: “Tendrán que hacerse cargo de lo que dijeron en la Justicia. Se dijeron calumnias muy fuertes y deliradas”.

Y cerró, visiblemente dolido: “Me hicieron mucho daño. Tampoco perdono que hayan hablado de mi tía Carmen que es una sagrada persona para mí”.