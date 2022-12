Pepe Cibrián confirmó que se separó de su marido y apuntó contra los medios

Pepe Cibrián confirmó que se separó de su marido, Nahuel Lodi, a poco meses de haberse casado y contó sincero qué lo llevo a tomar esta decisión.

Es importante remarcar que Nahuel le habría sido infiel en su despedida de soltero. Por eso, luego de casarse estalló un escándalo en los medios que hizo que el vínculo perdiera el equilibrio.

"Creo que es cierto que no ayudó para nada esa suerte de ola de noticias relacionadas a mi pareja y a mi persona en julio de este año". G-plus

"La realidad es que es un momento muy difícil, si bien son varios los motivos por los cuales nos estamos separando, creo que es cierto que no ayudó para nada esa suerte de ola de noticias relacionadas a mi pareja y a mi persona en julio de este año", expresó en Intrusos, sincero.

Y cerró haciendo hincapié en que ya no soporta lo que se dice de su relación en los medios. "La verdad que el tratamiento mediático que se le ha hecho a ciertos eventos nos han hecho mucho daño a ambos en lo individual. Él es una gran persona, un padre excelente y un ser maravilloso, pero bueno, a veces nos toca tomar este tipo de decisiones", sentenció, con firmeza.

¿CÓMO QUEDÓ LA RELACIÓN DE CIBRIÁN Y LODI TRAS LA SEPARACIÓN?

En este contexto, Pepe aclaró que de Nahuel se separó bien.

"En relación a la causa es mejor que lo hablen mis abogados, pero entiendo que hay un auto sobreseimiento y, recientemente, hubo una audiencia en cámara. Hay abogados porque realmente fue demasiado dañino, de un sadismo que no me merezco porque he sido siempre un hombre muy ético y han usado cosas falsas, por eso hay juicios penales contra medios, no es contra Nahuel, con el quedamos bien", cerró en relación al clip que se viralizó, que evidenciaría la infidelidad de su marido.