Peluca Brusca sorprendió a Laurita Fernández al aire con una torta por sus 32 años.

Laurita Fernández, re de novia con Claudio "Peluca" Brusca, tuvo doble festejo: celebró sus 32 años y al mismo tiempo que la Selección Argentina resultada campeona en el Mundial Qatar 2022.

Muy enamorado de la conductora, el productor de Bienvenidos a bordo, programa que comparten y donde surgió el amor, la sorprendió al aire. De repente, se hizo presente en el estudio sosteniendo una torta con velitas prendidas, lista para que Lau pidiera sus tres deseos.

Agradecida por el gesto de su pareja, Fernández compartió la postal que ilustra este feliz momento y se mostró muy agradecida tanto con el productor como con sus compañeros, que le cantaron el feliz cumpleaños.

"Los quiero", cerró, muy dulce.

LAURITA FERNÁNDEZ ADMITIÓ QUE HACE POCO COMENZÓ A PENSAR EN LA IDEA DE TENER UN HIJO

En su momento, cuando estaba en pareja con Cabré, la bailarina había contado que a partir de esa relación comenzó a considerar la posibilidad de tener un hijo juntos.

"Con el pasar de los años sí me empecé a encontrar con la idea de ser mamá y de verlo viable. Porque si me preguntabas hace cuatro años yo te decía que 'no, todavía no pienso en eso'", sumó en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.