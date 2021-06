El Pelado López salió al cruce de las picantes declaraciones de su ex, Jujuy Jiménez: "Lo dijo cuando yo salía de una internación y es irrelevante"

La semana pasada Sofía “Jujuy” Jiménez lanzó desde Los Ángeles de la Mañana una serie de definiciones sobre sus exparejas que dejaron muy mal parado a Guillermo “Pelado” López. En Intrusos, el conductor se despachó a gusto contra la modelo, y señaló que la joven tuvo el mal tino de hacer todas estas declaraciones en el momento en que él salía de una internación de varios días por covid.

En LAM, Jujuy Jiménez le contó a Ángel de Brito que no la pasó bien durante su noviazgo con López debido a la gran diferencia de edad que había entre ambos. "Él era más grande, yo tenía 22 años, era re chica y me perdí todo un momento de mi vida. No salía nada. (…) Era estar todos los sábados tapados hasta la nariz, mirando Netflix… Por eso ahora me gusta hacer amigos, sociales. Igual en ese momento estaba bien", dijo la modelo, que además se quejó de que nunca le llegó la propuesta de casamiento del Pelado.

En Intrusos, López se mostró indiferente a las palabras de su ex, y prefirió hacer hincapié en su gran presente amoroso. “Mirá… La verdad es que en ese tiempo estaba saliendo de una internación, de algo grave, que era muy importante. Entonces la verdad es que yo en este momento priorizo la salud y el amor. La salud la estoy recuperando y el amor me sobra”, le dijo al notero Gonzalo Vázquez, en referencia a su matrimonio con la productora Nella Ghorghor.

“Todo lo demás me parece que es irrelevante y de verdad, más allá de este tema puntual, creo que hay un nivel de no ver lo importante. Y la verdad es que yo vengo de estar en una clínica internado y hacerme problemas por cosas que no tienen sentido no va. Lo digo en serio”, concluyó Guillermo “Pelado” López sobre las palabras de Sofía “Jujuy” Jiménez.