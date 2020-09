El Pelado López le respondió a Connie Ansaldi, tras marcar que como conductor "chocó 8 programas": "Capaz el secreto es que mi trabajo es bien considerado"

Indignada al enterarse de que el Pelado López regresaría a la TV, Connie Ansaldi se quejó. "Ya chocó ocho programas y ahora le dan otro más...", opinó. Finalmente, pese a las críticas de su colega, el conductor debutó con alegría al frente de Santo Sábado (América).

En diálogo con Infobae, lejos de dejar pasar los dichos de Connie, el conductor le hizo frente. "No la ninguneo, pero no la conozco. No recuerdo si nos cruzamos en algún lado, pero no hemos charlado. No sé qué problema tendrá", expresó.

Luego, hizo una contundente aclaración: "Nunca choqué un programa, nunca me levantaron un programa... Hice programas muy exitosos y otros que estuvieron muy buenos, tal vez, con un poco menos de éxito porque la tele es así. CQC, Zapping, Lo sabe no lo sabe, Las puertitas del señor López; todos pueden entrar a buscarlos en YouTube. Son muy dignos y muy buenos".

"Si eso lo quería llevar a un lado del espacio para las mujeres en la tele, me parece fantástico que todo sea 50 y 50, y hay un montón de mujeres exitosas que tienen su lugar y les dan oportunidades. Humildemente, me siguen dando oportunidades porque mi trabajo es bien considerado, lo hago con esfuerzo y con respeto. Capaz ese sea el secreto", expresó ¿marcando la diferencia con Connie?

Antes de cerrar, aclaró que jamás tuvo un conflicto con Ansaldi, le pidió disculpas "por las dudas" pero, lejos de quedarse en el molde, le remarcó que es mejor hablar cara a cara y no "estar mintiendo".

"Capaz alguna vez en CQC, una nota, algo... Si es así y alguna vez hice algún comentario que no le gustó, le pido mil disculpas. No lo recuerdo. De todas maneras, es mejor charlarlo o buscar la manera y no estar mintiendo en un medio diciendo una cosa que nunca sucedió, porque no choqué ningún programa", sentenció.

¿Recibirá respuesta?