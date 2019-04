El sábado por la noche, la diseñadora Paz Cornú (40) y el modelo Diego Orden (31) festejaron su casamiento con una original y exclusiva fiesta. Los recién casados celebraron su año y medio de amor junto a los hijos de la novia, Milán (4) e Ítalo (3), varios amigos y algunos famosos en un restaurante de Palermo.

Sin embargo, no todo fue alegría en la boda. La invitación rezaba expresamente que el dress code para los invitados era “look formal black” (look formal negro) y una mujer no solo no respetó el código de vestimenta, sino que además ¡eligió un outfit blanco!

Barby Franco, quien llegó acompañada por Fernando Burlando, se convirtió en el comentario obligado de la noche por su llamativo look. “Yo siempre me visto de blanco”, se justificó la modelo al ser consultada por su decisión. Visiblemente molesta, Paz habló con Ciudad.

-Vimos que Barby Franco fue vestida de blanco a tu casamiento. ¿Te cayó mal?

-No es que no me cayó bien, yo ni me di cuenta en ese momento. Lo que sí, mis amigas estaban indignadas.

-¿La invitación decía que el código de vestimenta era negro?

-Sí, el dress code era de negro. Se lo dije en una nota que me estaban haciendo. ‘¡¿Cómo te vas a vestir del mismo color que yo?”’. Medio que se quedó helada, pero yo se lo dije en la cara también.

-¿No se dio cuenta?

-No sé, preguntale...

-¿Tus amigas le dijeron algo?

-Tengo una amiga que la grabó con el celular y como estaba enojada, puso ‘¡¿cómo vas a ponerte eso en un casamiento?!’ y lo subió a sus historias de Instagram.

