Paulo Vilouta habló de su tenso cruce con Andrea Rincón sobre las adicciones: "No estoy de acuerdo con evangelizar las drogas"

El sábado pasado, Andrea Rincón y Paulo Vilouta protagonizaron un acalorado debate sobre las drogas, en el que ambos defendieron con firmeza diferentes posiciones respecto al consumo, en PH Podemos Hablar.

"Como adicta te pido que digas que se puede salir", le dijo la actriz, con vehemencia, al periodista, luego de que Vilouta subrayara: "Digamos también que no todo el mundo sale".

El tenso cruce generó revuelo en las redes sociales y convirtió a los protagonistas en tendencia en Twitter. A cuatro días de lo ocurrido, Paulo le dio un móvil a LAM en el que se refirió al ida y vuelta con Rincón, mantuvo su tajante posición y aportó claridad a intenso debate televisivo, al sostener que hablaban de la misma problemática, pero desde distintos puntos de vista.

"¡Se armó un lío! Salir es un mérito, pero todos hemos conocido gente que no sale. Yo tuve amigos que, lamentablemente, me decían 'esto lo regulo', y cada día estaban peor. No podemos dar un mensaje, porque me está viendo alguien, y puede decir ‘che, mirá estos que conocen el tema, entro y salgo como quiero’. Y no salís cuando querés", sostuvo el panelista de Intratables.

Luego dio más detalles del cara a cara con Andrea, durante todo el programa de Andy Kusnetzoff: "El clima fue muy bueno porque el programa se graba. Salió este tema, yo hice este comentario y no pensé que iba a pasar todo esto. Había un buen clima con ella, yo no quería confrontar y respeto las posiciones de todos. Pero no estoy de acuerdo con evangelizar en los medios las drogas porque conozco a gente que les arruinó la vida, gente que era decente y tuvo que afanar para comprar, gente que no se podía levantar para laburar, gente que perdió a su familia y padres desesperados".

En una pausa de su fuerte descargo, el periodista señaló: "Es un problema que es día a día y hay que cuidarse mucho y tratar de no entrar. Nosotros tuvimos la suerte de no entrar, y si entramos, no sabemos si podemos salir. Entonces, hay que cuidarse. Ella tenía una idea y yo tenía otra".

Dando por terminado el tema, Paulo Vilouta apuntó: "No me di cuenta de que la discusión había sido tan potente hasta el sábado, que salió al aire. Yo respeto la posición de ella. Pero Andrea le hablaba a un sector de gente que, estando con la adicción, le proponía que pueden salir. Y yo propongo que aquel que no entró, no entre, porque no es fácil salir. Conozco más gente que no salió que la que pudo salir. No puedo evangelizar un tema que es muy difícil".