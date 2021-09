Paula Varela, picante sobre el tema que Sabrina Rojas eligió para la foto del blanqueo con el Tucu López: "No se puede quejar de lo que digamos ahora"

Sabrina Rojas publicó en Instagram su primera fotografía junto al Tucu López, blanqueando así una relación que lleva algunas semanas bajo la lupa de los medios. Los panelistas de Intrusos pusieron en el foco el tema Sale el sol de Shakira que acompaña el posteo, y Paula Varela lo consideró como un mensaje revanchista de la modelo hacia su ex, Luciano Castro.

En el ciclo de América, Adrián Pallares contó que a Rojas no le gusta la más mínima mención a la palabra “venganza” en todo lo referente a su nueva relación, aunque en alguna ocasión ella misma afirmó que le dio “muchas más oportunidades que a cualquier amor”.

“La cosa rápida, que es la que le gusta al Tucu, con la fama la tenés. El verdadero amor, el desinteresado, es el que cuesta. Cuando uno se separa de una relación larga, lo primero que encontrás es uno que más o menos te gusta y te agarrás como una liana. Pero eso dura poco, después volvés a caer en una depresión, decís ‘cómo extraño a mi ex que era más real que este’ y nunca encontrás el verdadero amor”, señaló por su parte Paula.

“La foto de la story está acompañada del tema de Shakira que dice ‘después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol’. Y después ella se ofende cuando decimos que es para Luciano Castro que lo mira por TV, pero parece que es 'para Luciano Castro que lo mira por Instagram' por lo menos”, señaló Rodrigo Lussich.

“Para mí, ella está re enganchada, y él también, y la pasan bárbaro. Pero ella no se puede quejar ni asombrar que hablemos de algo que hace público. Porque si ella no quiere que hablemos, no lo hace público y listo”, dijo Paula Varela, por su lado. “En cualquier momento decís la frase de que la venganza es un plato que se come frío”, le acotó Evelyn Von Brocke.