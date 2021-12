Paula Varela confirmó que la China Suárez y Mauro Icardi tuvieron intimidad en París: "Wanda Nara, te mintieron en la cara una vez más"

Mucho se habló del encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París. Incluso se contó que el marido de Wanda Nara no había podido tener relaciones íntimas porque estaba con fiebre. Sin embargo, Paula Varela aseveró en Intrusos que todo se concretó, le hizo una fuerte advertencia a la empresaria y dio picantísimos detalles sobre la infidelidad del futbolista.

“Hoy tuvimos la confirmación en Intrusos de lo que pasó entre Mauro y la China esa noche cuando se vieron. Le vendieron gato por liebre, o pescado podrido, a Wanda Nara. ¡Wanda, te mintieron en la cara una vez más!”, lanzó, picantísima en el ciclo de América.

“Lo hicieron. Y pueden salir a desmentírmelo. Me encantaría, pero no van a poder”, remarcó, sobre la intimidad que el jugador del París Saint-Germain y la ex Casi Ángeles habrían tenido. “Sí pasó, estuvieron juntos. Tuvieron relaciones. Que la fiebre, que intentaron para arriba y para abajo… Fueron cosas que intentaron decir para aplacar las aguas, pero sí estuvieron juntos”, aseveró.

"La China e Icardi pasaron esa tarde juntos en París. Consumaron, por si no quedó claro. Después él se empezó a sentir culpable".

El encuentro íntimo de la China Suárez y Mauro Icardi en París

“Sí pasaron esa tarde juntos en París. Consumaron, por si no quedó claro”, remarcó la periodista, pero la culpa del jugador habría sido importante para que decida ir marcha atrás en su relación extramatrimonial.

“Él se empezó a sentir culpable. Él, sin justificarlo, es un pibe joven, siempre estuvo con Wanda, aparece la China Suárez, fue una posibilidad, se obnubiló y fue para adelante. Cuando llegó dijo ‘hasta acá llegué’. Ya pasó y ya está. Dijo ‘yo no quiero dejar a mi familia, no quiero dejar nada, no me voy a embarcar con vos en nada’. Ahí fue cuando él dejó de atenderle el teléfono a la China Suárez”, relató.

Incluso la panelista reveló que el enojo de la China con el futbolista la habría llevado a planear una venganza contra él. “La China quería que Icardi la vea en una videollamada con Wanda porque la dejó pagando y no le atendió más el teléfono. Era un mensaje más para Icardi”, señaló, mientras Rodrigo Lussich señalaba que eso fue “un apriete”.