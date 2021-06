Paula Chaves reveló cómo es realmente su amigo Damián Betular: "El que muestra en MasterChef es el real, el que amo"

Si bien Damián Betular es reconocido en el mundo de la pastelería desde hace tiempo, se puso en el centro de la escena como jurado de Bake Off Argentina (Telefe). Sin embargo, saltó a la fama gracias a MasterChef Celebrity (Telefe) tras haberse ganado el cariño del público gracias a su simpatía y ocurrencias.

Muy contenta por lo bien que le está yendo al pastelero, Paula Chaves, que se hizo muy amiga de él cuando condujo Bake Off, lo elogió a más no poder. "Ese es el Betular real, el que se mostró en Bake Off recién empezaba, mostrándose correcto. Pero el de MasterChef es el que yo amo, el mejor de todos, el que vengo hace mil años pidiendo que muestre. Y al fin, lo podemos ver así y lo amamos", contó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y se despidió contando que es fanática de MasterChef, pero que no ve la hora de volver a conducir Bake Off. "Estoy tan desesperada como ustedes para hacer Bake Off. Es el programa perfecto para hacer en pandemia. Son pocos participantes, distanciamiento, y tengo muchas ganas de hacerlo. Ojalá que se pueda dar este año o para el año que viene”, concluyó.

