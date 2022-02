Paula Chaves no aguantó la risa al escuchar el particular consejo de sus hijos: "No vas a tener más likes si no aparece un niño en el video"

Además de compartir adelantos de sus trabajos y campañas, Paula Chaves enternece a sus seguidores al publicar en las redes distintos momentos a pura complicidad con Olivia, Baltazar y Filipa, los hijos que tiene con Pedro Alfonso.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la modelo y conductora no pudo aguantar la risa mientras filmaba un video al escuchar los consejos de sus pequeños.

“¿Cuándo no voy a tener likes? ¿Si no aparece un niño (en pantalla) no voy a tener likes?”, se la escuchó decir a Paula. A lo que Olivia y Baltazar reforzaron su idea: “Sí, muchos más likes. Mirá, ¿ves? Todo el mundo se está riendo”.

LA INSÓLITA EXPLICACIÓN DE PAULA CHAVES SOBRE POR QUÉ SE TRABA CUANDO HABLA

Paula Chaves, que está reemplazando temporalmente a Verónica Lozano en la conducción de su programa, Cortá por Lozano, hizo una llamativa aclaración sobre su "entrecortado" habla.

Ni bien se hizo presente en el ciclo de actualidad, les advirtió a sus compañeros que no se preocuparan si sentían que se trababa cuando hablaba.

Acto seguido, reflexionó sobre el motivo por el cual cree que últimamente habla "entrecortado": "Puede ser que se me traben las palabras pero sepan entender que llevo un mes y medio hablando únicamente con niños. Casi no tengo contacto con gente mayor así que pueden pasar un montón de cosas", dijo la conductora, divertida.