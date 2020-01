Paula Chaves mostró la ¡insólita! reacción de Pedro Alfonso cuando le dijo que estaba embarazada

Luego de que Paula Chaves confirmara su embarazo de cuatro meses, Pedro Alfonso contó la llamativa manera en que se enteró que llegará una nueva integrante a la familia que formaron junto a Olivia y Baltazar.

“Yo iba en el auto a una reunión con los chicos de la productora DABOPE y me llamó Pau vía Facetime. Frené, estaba con los anteojos puestos y lo primero que vi fue el test de embarazo que ella me estaba mostrando por camarita. Yo ni sabía que se iba a hacer un test, así que no entendía nada”, reveló Pedro a Pronto.

Más sobre este tema Pedro Alfonso reveló la insólita manera en que Paula Chaves le contó su embarazo: "No entendía nada"

Y agregó: “Estábamos por hacer la foto de la marquesina y fue todo un shock. Encima ella me grabó y tuve una reacción casi nula, ¡no reaccionaba! Hoy a la distancia creo que fue divertido y así fue como me enteré”.

Justamente, Paula ahora compartió a través de Instagram Stories una captura de esa grabación que lo tiene a un Pedro en shock como protagonista.

“¿Qué representa esta cara de @pedroalfonsoo?”, preguntó con humor Chaves. Y agregó: "¿Le cuento que me compré una cartera? ¿Le cuento que me corté el pelo? ¿Le cuento que va a ser papá por tercera vez?” G-plus

“¿Qué representa esta cara de @pedroalfonsoo?”, preguntó con humor Chaves junto a la imagen del actor muy serio, con sus lentes de sol y mirando a cámara.

Paula dio tres posibilidades para que los seguidores eligieran la correcta: “¿Le cuento que me compré una cartera? ¿Le cuento que me corté el pelo? ¿Le cuento que va a ser papá por tercera vez?”. Obviamente la última opción era la correcta.

¡Una pareja que vive su “dulce espera” con mucho humor!