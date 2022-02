Paula Chaves habló con Cabré de su hija con China Suárez en medio de su distanciamiento: "Tengo la oportunidad de conocerla"

La visita de Nicolás Cabré a Paula Chaves tuvo a Rufina Cabré como protagonista, en medio de la pelea de la conductora temporal de Cortá por Lozano con China Suárez, quien la dejó de seguir en Instagram.

"Estábamos hablando de Rufi en el corte, a quien tengo la posibilidad de conocerla", reveló compinche con su invitado.

"Para mí ,la mejor carta de presentación es un hijo. Cuando tu hijo es especial, y todo el mundo te dice 'qué linda tu hija, qué especial que es', habla de una mamá y de un papá que están ahí presentes", elogió Paula a Nico y a la China. Más sobre este tema Fuerte gesto de China Suárez con Paula Chaves que confirma el fin de la amistad: la dejó de seguir en redes

El comentario fue luego de que se reflotara la toma de posición de Paula Chaves a favor de Wanda Nara, fruto de su amistad con Zaira Nara, y el distanciamiento con la China. Más sobre este tema China Suárez le sumó a su biografía de Instagram una sugerente frase

"No sé si públicamente porque a mí me importa más la vida real... No era de mi círculo más íntimo, por eso no puedo decir que me haya afectado tanto. Mis amigos y mi familia siguen intactos", había comentado China Suárez sobre Paula Chaves en su mano a mano con Fantino.