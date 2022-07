Paula Chaves explicó por qué no felicita a Olivia Alfonso cuando se saca una buena nota en el colegio

Lejos del susto que le provocaron las convulsiones que sufrió Filipa, Paula Chaves reflexionó sobre la maternidad y contó una situación con su nena mayor, Olivia, que repiensa constantemente.

La pareja de Pedro Alfonso, con quien tiene tres hijos, reveló que le cuesta muchísimo felicitar a Oli cuando le va bien en un examen en el colegio.

Para que sus seguidores la entendieran, compartió un clip de un graduado que fue destacado como el mejor de su clase.

En el video este estudiante afirma que nadie es "el mejor" en todo, sino que cada uno de sus compañeros se destacó en un aspecto específico.

Y que las personas son más que un número, una nota final.

PAULA CHAVES HABLÓ DE SU REACCIÓN CUANDO A OLIVIA LE VA BIEN EN EL COLEGIO

"Me pasa a diario, no poder felicitar a Oli cuando me trae una 'buena nota'...".

"Porque creo que debería desaparecer la premiación, más en niños", explicó Paula, contundente.