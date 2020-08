Paula Chaves compartió una tierna foto de su colecho con sus hijos: "Muero de sueño y de amor"

La llegada de Filipa hace un mes hizo que la rutina de la familia que formaron Paula Chaves con Pedro Alfonso se vea modificada por la beba. Y aunque ciertas rutinas y hábitos cambiaron, la conductora de Bake Off Argentina se mantiene firme sobre el colecho.

“Muero de sueño y de amor. Mis bebés”, escribió Paula en Instagram, compartiendo una foto de su noche descansando con su hija recién nacida sobre su pecho y su hijo Baltazar a su lado descansando a su lado. “Es más fuerte que yo. Amo tenerlos cerquita”, había escrito, en una de sus postales tras el nacimiento.

Paula se había mostrado divertida por una queja que tuvo su marido por la práctica que ella defiende a capa y espada. “Me decía ayer ‘no puedo creer, tenemos una casa de tres pisos y dormimos todos hacinados en un mismo cuarto'”, contó, a la vez que se sinceró. “Intentamos que se fueran con los colchones a hacer un campamento con Pedro, a su cuarto (el de los chicos). Pero duraron 25 minutos, porque Baltazar empezó a los gritos ‘quiero ir con mamá’. Y te soy sincera, a mí no me molesta que duerman con nosotros… Me encanta”, había contado.

