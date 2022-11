Patricia Sosa reveló qué decisión tomó con su madre que tiene 92 años

Siempre dispuesta a hablar de todo, Patricia Sosa reflexionó púbicamente sobre su fuerte vínculo con su madre, Olga, quien tiene 92 años. "Se la pasa haciendo sopas de letra y tiene una instructora por YouTube con la que hace gimnasia para la tercera edad todos los días", relató la cantante.

Sosa, contó a Pronto que su madre es tan coqueta que cuando la ve, aunque ella se sienta una "bomba", siempre le pide que se arregle un poco más. Para la señora nunca es suficiente cuando se trata de ropa, make up y peinados.

“¡No sabés lo que es! Es muy coqueta y siempre me está diciendo: ‘Ay, Patricia, arreglate un poco más’. Me miro y para mí estoy bomba, pero ella siempre me pide que me arregle más”, contó Patricia.

QUÉ DECISIÓN TOMÓ PATRICIA SOSA CON SU MADRE

Patricia Sosa reveló que, hace tiempo, resolvió algo muy importante con su mamá y su papá.

"A mis papás me los llevé a vivir conmigo hace cerca de 25 años. Porque mi papá se empezó a enfermar y tuvo cuatro ACV pero milagrosamente estaba siempre bien de la cabeza y muy alegre y divertido. Entonces, me compré una casa más grande y me los llevé a vivir conmigo y con Martita (la hija de Sosa y Oscar Mediavilla)", dijo Patricia.

"Creíamos que papá no iba a durar más de uno o dos años y vivió 20 años más. fueron 20 años más súper alegres, con fiestas y pidiendo que hagamos jodas. El tipo con su andador se paraba y quería bailar. Mi viejo fue divino y murió en 2015, rodeado de todos sus afectos", agregó.