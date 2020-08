Patricia Sosa reveló que se hizo vegetariana tras un encuentro con Ovnis: "No me llegaba el tenedor a la boca"

Patricia Sosa estuvo invitada este domingo a Almorzando con Mirtha Legrand donde le contó a la conductora Juana Viale cómo se inició en el vegetarianismo. La cantante relató un encuentro sobrenatural que mantuvo hace 25 años en el Cerro Uritorco en el que le explicaron que debía cambiar su forma de alimentarse para mejorar su comunicación con los 'seres de otro plano'.

"Yo empecé a ser vegetariana hace más de 25 años cuando tuve un avistaje de naves", dijo la cantante frente a Viale, Carmen Barbieri, Mariano Caprarola y Fernando Dente. "Yo iba con una guía contactada y dos amigas más. Subimos al cerro como a las 12 de la noche, empezamos a escalar, y a las 2 de la mañana, unas luces nos empezaron a seguir. Eran luces, no platos voladores", explicó Sosa y contó que la guía la animó a cantar el tema Luces, influida por estos seres.

"Me paré y cante, y sonaba como un estudio de grabación por la naturaleza. Y, de repente, como si quince autos te prenden los focos, vinieron y aparecieron muchas naves. De una grande salían dos más chicas (...). Eso era la absoluta certeza de que convivimos con gente de otro plano, no planetas", agregó Sosa, que explicó que terminaron yéndose como a las 3 de la madrugada.

Patricia contó que durante el descenso del cerro pidió que algo los iluminara porque tenía temor a caerse debido a la oscuridad y entonces una de las luces se posó en un sendero. "Entonces la señora, la contactada, me dice: 'debería dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía".

Finalmente, la cantante contó que concurrió a un asado al que la invitó un colega y allí descubrió que ya no podía consumir carne. "Yo ni bolilla a lo que me había dicho la señora. No pude. No es 'no quiero'... no pude. No me llegaba el tenedor a la boca. No pude. Era un mandato, y nunca más comí", concluyó.