Patricia Sosa opinó sobre el escándalo por el homenaje a las víctimas de covid: “Si tengo que cantar para ellos, les cobraría mucha plata”

Para cortar con todo tipo de especulación, Laura Novoa se puso en contacto con Ángel de Brito. Tajante, le aclaró que por formar parte del acto oficial que homenajeó a las víctimas de covid cobró el 10 por ciento de la cifra que estaba circulando en las redes sociales: medio millón de pesos.

Entonces, Patricia Sosa, que también formó parte del acto oficial, aclaró que ella no cobró ni un peso. "Yo no les fui a cantar a ellos, fui a cantar para mi gente. Si tengo que cantar para ellos les cobraría, y les cobraría mucha plata", expresó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), refiriéndose al Gobierno como a "ellos".

Y aclaró por qué se sumó al homenaje: "A mí me llamó Lito que iban a hacer una misa para conmemorar a los muertos caídos por covid. Y yo pensé que realmente lo único que tengo para ofrecer es mi voz. Para mí ni siquiera pasó por un acto político. Si fue un acto político es problema de los demás y no mío. Yo fui con toda mi buena intención a dedicar una canción para los muertos".

Acto seguido, se refirió a la polémica que aún gira cerca de Laura y la defendió. "Yo no sé si estuvo bien manejado o no eso, sé que fue muy austero pero yo puse mi voz al servicio de mis compatriotas muertos, de que las almas asciendan. Que no se la agarren con quién no se la tienen que agarrar. Parece que ni en un duelo podemos unirnos, hay odiadores seriales y es más fácil pegarle a los artistas porque somos más vulnerables", sentenció.

¡Clarito!