El pase de factura de De Brito a Pampita por aparecer en su reality gratis: "La rata no me trajo ni un vino"

En medio de las repercusiones que despertó las imágenes de un capítulo de Siendo Pampita (el reality de Carolina “Pampita” Ardohain que sale por Paramount+) donde se ve a Eugenia “la Cina” Suarez con la cara blureada, Ángel de Brito lanzó una filosa crítica contra la modelo.

“¿A mí me van a blurear? Yo quiero que me blureen”, señaló el conductor de Los Ángeles de la Mañana, que es compañero de Pampita en La Academia de ShowMatch, sin saber que ya se vio una pequeña participación suya.

Fue entonces que, luego de que su panelista Maite Peñoñori le revelara que ya se pudo ver su cara en el programa, De Brito cerró con un reproche incluido: “¿Yo aparecí? Y no me pagaron nada. La rata de Pampita ni un vino me trajo, ¡nada!”.

¡Qué momento!