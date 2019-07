El particular elogio de Rial a Messi: "Ese es el que necesitan ver los pibes; que putea, piensa como nosotros y lo dice"

La derrota de Argentina por 2-0 ante Brasil en Belo Horizonte entristeció una vez más a Lionel Messi (32), quien esta vez expresó toda su bronca contra el arbitraje del ecuatoriano Robby Zambrano (41) y la Conmebol: “Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy (martes) no fueron nunca al VAR, es una cosa increíble. Fue así durante todo el partido, al mínimo contacto cobraban falta para ellos y pequeñas boludeces que te van sacando del partido. No es excusa porque va más allá del partido, pero creo que es para analizar y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitrajes porque dejamos todo para intentar pasar a la final y el árbitro nos inclinó la cancha mal. Igual no creo que la Conmebol haga algo porque maneja todo Brasil, es todo muy complicado. Creo que no tenemos que reprocharnos nada, no se dio ni ligamos”.

Resignado e indignado, Lionel Messi sintetizó su fastidio con claridad meridiana: “Repito otra vez, en esta copa se cansaron de cobrar boludeces, desde manos boludas, faltas boludas, penales pelotudos, y hoy ni siquiera fueron al VAR”.

Esa actitud de rebeldía fue elogiada por Jorge Rial en el comienzo de Intrusos: "Mi reverencia a Messi. Al Messi que yo esperaba fuera de la cancha. Se plantó después del partido y por fin decir ‘nos cagaron’. No lloremos, ya está, pero ése es el Messi que necesitan ver los pibes. El que putea, el que piensa como nosotros y lo dice, que no tiene vergüenza del qué dirán por ser Messi".

“Este es el Messi que quiero, diciendo que nos cagaron, que cobraron boludces. A mí me gustó la Selección, creo que hay una base maravillosa y que hay que seguir apostando a estos pibes”, concluyó vehemente Jorge Rial.