Los participantes de MasterChef se emocionaron al recordar sus orígenes en un desafío especial

Si bien cada gala de MasterChef está cargada de adrenalina, nervios y muchas emociones, los participantes vivieron un momento más que especial en el desafío que propusieron Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui en el programa que conduce Wanda Nara por Telefe, al pedirles que prepararen las milanesas que comían en su infancia.

“Encontré mis raíces”, atinó a decir Rodolfo Vera Calderón, al ver el cartel de su natal Guanajuato (México). Lo mismo pasó con Antonio López, oriundo de La Merced (Salta): “Viví toda mi vida ahí y me pone muy contento que se esté viendo para todo el país de dónde soy”, expresó, con la voz quebrada.

A su turno, Daniela Kompel también habló de Palermo (Capital Federal), el lugar donde creció: “Soy fanática de mi barrio y estoy orgullosa”. Y Juan Francisco Moro continuó: “Mi cartel es de Sáenz Peña (Buenos Aires)”.

Rodrigo Salcedo no se quedó atrás y mostró el cartel de Río Cuarto (Córdoba): “Me gustaba mucho explorar, era medio un ‘indio’. Mi vieja me tenía bastante cortito y me controlaba de cerca. Y Juan Ignacio Feibelmann, que nació en Rosario (Santa Fe) cerró, a corazón abierto: “La ciudad del fútbol, como le dicen, por cómo se vive. Estoy re contento. ¡Rosario, papá!”.

WANDA NARA APROVECHÓ LA VISITA DE JIMENA BARÓN EN MASTERCHEF Y LE HIZO UN PEDIDO ESPECIAL

Luego de la sorpresa que despertó la presencia Jimena Barón entre los participantes de MasterChef, Wanda Nara lanzó un divertido comentario al asegurar que espera otro tipo de recomendaciones de la invitada de la noche, además de las culinarias.

“En un ratito, le vamos a pedir a Jimena todos los tips que nosotras queremos saber, como levantar los glúteos y todo eso”, expresó la conductora del programa de Telefe, generando la risa de la actriz y cantante.

“Sobre las recetas ya nos dijo todo. Nosotras queremos saber esas cosas”, agregó la esposa de Mauro Icardi (con quien tiene a sus pequeñas Isabella y Francesca; además de ser madre de Benedicto, Constantino y Valentino, fruto de su anterior relación con Maxi López), pícara.

