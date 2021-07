Una participante de La Voz Argentina dejó perpleja a Lali Espósito con su decisión: "Soñé que me elegías, pero me voy con La Sole"

“Me encantaría que se voltee La Sole, porque la amo. Si lo hace me muero y luego revivo. Pero hace unos días tuve un sueño en el que se volteaba Lali Espósito y dije ‘Buno, vamos con ella entonces’”, dijo Victoria Rengel, sin imaginarse que tanto su deseo como su sueño se iba a hacer realidad en su audición en La Voz Argentina.

La venezolana compartió con Marley su dura historia de vida ya que tuvo que abandonar en Venezuela a su mamá y su hermana para emigrar a la Argentina donde buscó su oportunidad en el reality de Telefe. Con el tema Los amores con la crisis, Victoria logró que tanto Soledad Pastorutti como Lali Espósito se dieran vuelta y eso la colocó en una encrucijada muy difícil.

Tanto Lali como La Sole buscaron atraerla a sus respectivos equipos con la promesa de ayudarla a alcanzar la cima, pero ella ya tenía decidida su elección desde un principio. “Gracias a todos. Me acaban de dar una fuerza increíble con todo lo que me dijeron. Estoy encantada de estar acá. Tuve un sueño de que Lali me iba a elegir, pero me voy con La Sole. ¡Lali perdón!

¡Sentí como se me rompió el corazón! ¡Jugaste con mi ilusión muy fuerte! Me gusta que estés en La Voz y con esta bestia total. Te va a ir increíble. La rompiste”, le dijo Lali a Victoria Rengel. “Cuando parecía que sí, porque dijo que soñó conmigo (…) yo pensé que estaba buscando decir que se venía conmigo más no, ¡se fue con La Sole! Pero la hizo bien porque hizo un juego de palabras y jugó con mi corazón en definitiva”, agregó más tarde la jurado, muy decepcionada.