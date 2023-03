Una participante de MasterChef perdió la paciencia con Germán Martitegui: "¡Te equivocás, puedo competir!"

La nueva temporada de MasterChef abrió con una gran eliminación en la que los jurados eligieron a sus 24 participantes, y uno de ellos fue Estefanía (34), una aspirante muy simpática que, sin embargo, se cruzó con Germán Martitegui cuando la hizo perder la paciencia.

“Estefanía me encanta tu look. ¿Te maquillaste vos y te peinaste?”, quiso saber Wanda Nara al ver a la participante a punto de salir a escena. “Todo igual que vos, que sos muy coqueta y bonita”, le respondió ella, que eligió preparar una causa a la limeña, un plato peruano “muy rico” que probó en un aniversario.

“La probé por primera vez y me encantó y lo tengo como un plato afrodisíaco con mi novio, Tendrás que probarlo y decirme”, le aconsejó la participante a Wanda. “Mi pasión por la cocina comenzó de muy chiquita porque ni papá ni mamá cocinaban, yo tenía que darle de comer a mi hermanita así que aprendí como autodidacta con programas de cocina y libros”, reveló.

“Mi estilo de cocina es tradicional, hogareño, romántico, y con mucho amor. Señores jurados, acá está la próxima Masterchef, cocina amateur, alegría, felicidad, y buena onda”, aseguró la participante en un corte de edición.

ESTEFANÍA SE LE PLANTÓ A MARTITEGUI EN MASTERCHEF ARGENTINA, ENOJADA POR SU CRÍTICA

“Hola jurado. Primero que todo, los amo, los amo, los amo”, se presentó Estefanía ante Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular y puso rápidamente manos a la obra con su particular tono de voz.

“Toquetea todo. Una cucharita quizá ayude”, observó Donato, en coincidencia con Betular. “Esto es MasterChef, así que tomo lo que dice el jurado y uso una cucharita para profesionalizar el asunto”, señaló la participante ante la incredulidad de Martitegui, que tuvo encontronazos varios con los famosos en las últimas tres temporadas.

“Mi sueño es abrir una cafetería. Muero por emprender”, reveló la participante, ante el gesto de sorpresa del jurado. Finalmente, Donato desaprobó el plato, Betular lo aceptó y Martitegui coincidió con este último, aunque con reservas.

“Yo no sé, no estoy seguro, de si vos podés aguantar la presión de estar cocinando en una competencia televisiva de este nivel, con las exigencias que vamos a tener”, le dijo el jurado a Estefanía, que no lo tomó para nada bien.

“Germán, te equivocás cuando decís que no puedo competir. ¡Claro que puedo competir! Porque, que sea buena onda y simpática, y que me guste hablar tiene que ver con que siento mucho las cosas, y tengo un fuego dentro mío que me puede hacer una gran competidora. Me preocupa el detalle y estoy de acuerdo con Donato en lo del picante”, llegó a decir Estefanía que de inmediato comenzó a saltar de alegría cuando Martitegui le dio su delantal.