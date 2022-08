El papá de Tini Stoessel dijo que jamás puso un "me gusta" en Twitter contra Camila Homs

En medio del conflicto judicial entre Rodrigo de Paul y su expareja, Camila Homs, Alejandro Stoessel, papá de Tini, de novia con el futbolista, le habría dado "me gusta" a un polémico tweet.

"La verdad, apoyamos a Rodrigo de Paul. La ex es una conflictiva. No puede creer que la dejara...".

"Ahora se da cuenta de que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini le ponga una denuncia penal por calumnias e injurias, a ver cómo le va", decía el tweet al que Alejandro le habría dado like

QUÉ DIJO ALEJANDRO STOESSEL

"Eso es falso. Sé que vos confiás en mi palabra y te voy a compartir un mensaje directo por Twitter de un periodista, que me lo envió a las 9:05 de la mañana, preguntándome por versiones que hablaban de que yo le iba a iniciar un juicio a Camila".

"Obviamente, no le contesté porque entendí que la pregunta no tenía ningún sentido ni sustento. El mismo portal, dos horas después, aproximadamente 11:30, sube una información titulando el polémico me gusta mío a un comentario de una usuaria", sentenció Alejandro, contundente, en un mensaje que le envió a Ángel de Brito.

Y agregó: "Obviamente lo primero que hice fue ir a revisar mi Twitter porque nadie está exento de dar un 'me gusta' sin tener la intención. Efectivamente ese 'me gusta' no existía en mi Twitter. Lo llamativo de toda esta noticia que circuló es que cuando miro en la nota el supuesto Screenshot de mi Twitter, el 'me gusta' fue dado a las 8.10 de la mañana, con lo cual el periodista que me escribió a las 9.10, debiera tener la información del 'me gusta' mío y claramente en ningún momento hace referencia en su pregunta a ese hecho".

"Por otro lado, un 'me gusta' mío a un comentario de ese tono colgado por varias horas en mi Twitter, hubiera generado un ruido entre los usuarios que nunca sucedió porque efectivamente nunca existió ese 'me gusta'. Perdón por lo extenso pero quería aclarártelo porque vi que le diste entidad a esa noticia y me gustaría que sepas, al menos, mi verdad", finalizó.