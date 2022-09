El papá de El Noba conoció al supuesto hijo del cantante y se hará el ADN: “No tengo dudas de que es mi nieto”

Desde que Ailén Díaz irrumpió en los medios asegurando que es la madre de un hijo de El Noba aseguró que el entorno del cantante no estaba colaborando para hacer el test de ADN que aclare el parentesco del bebé con el cantante, con la excepción de Daniel Coronel, el papá del artista.

El padre de El Noba, habló con A la tarde y aseguró que no tiene duda sobre la identidad del nene ya que, para él, “es igual a Lautaro”, nombre verdadero de El Noba. . “Yo estaba trabajando cuando vino mi esposa y me dice: ‘Tengo una bomba para vos, apareció un hijo de Lautaro’. Me puse contento, mucha felicidad”, recordó.

Además, Daniel contó que se prestará con gusto para hacerse la prueba de ADN con el bebé, ya que no quiere que exhumen el cuerpo de su hijo para tal fin. “Yo me presto, lo hago para que no lo toquen a mi hijo. No quiero que lo muevan a Lauti”, señaló.

En la entrevista telefónica que le hicieron Karina Mazzocco y sus panelistas, Daniel contó que conoció al bebé este lunes. “Hoy vino a traerme a mi nieto, lo digo así porque es mi nieto. Ya lo sé porque es igual a Lauti. Lo besé todo, porque es igual a él. Es un regalo que me mandó mi hijito desde el cielo”, explicó.

“Yo ya sé que es mi nieto y voy a estar orgulloso. Lo voy a tener conmigo y lo voy a llevar para todas partes. Va a ser mi Lauti. Le reclamé a la mamá porque no le puso Lautaro”, agregó Daniel, cuya relación con El Noba fue puesta en duda este martes por Vanesa, su ex pareja y madre del cantante.

A raíz de estos comentarios, Daniel remarcó que el último contacto que tuvo con su ex y el entorno del cantante fue el día del funeral de El Noba. “Desde que lo dejamos en el cementerio, nadie se acercó a mí. Ni el representante ni nadie de la familia”, explicó el hombre, que vive a la vuelta de la casa de Vanesa.

“Que ellos se encarguen de hacer lo que quieran. Yo hice mi duelo solo, lloro todos los días por mi hijo y le pregunto a Dios porque se lo llevó tan temprano”, cerró Daniel, el padre de El Noba.