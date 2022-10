El papá de L-Gante habló de Wanda Nara: "¿Cómo se ve como su suegro?"

En medio de una profunda entrevista a Miguel Ángel Prosi, el papá de L-Gante, con quien selló la paz con promesa de reencuentro incluido, el entrevistado contestó todas las preguntas del equipo de A la tarde, ¡y hasta se refirió a Wanda Nara!

“¿Cómo te ves como suegro de Wanda Nara? ¿La conocés? ¿Te cae simpática?”, fue la pregunta al hueso que le hizo Lucas Bertero en el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América, en medio de fuertes rumores de romance entre su hijo y la empresaria.

Fiel a su sinceridad, Miguel Ángel respondió con mucho humor: “Sí, obvio que me cae simpática. Entre los quilombos de ella y los míos, sabés lo que van a tener, no tienen ni idea”, atinó a decir, generando la risa de todos los panelistas en el estudio.

Por último, a menos de un mes de que se viva un nuevo Mundial de Fútbol en Qatar, Prosi fue contundente sobre la posibilidad de que se vean todos en familia con la ex de Mauro Icardi y el cantante: “¡No! Yo soy cero salidas. Ya estoy viejo y me duelen las rodillas”, resumió, pícaro.

L-GANTE SE RECONCILIÓ EN VIVO CON SU PADRE Y LO INVITÓ A COMER UN ASADO EN SU CASA

Lo que comenzó como una profunda entrevista a Miguel Ángel Prosi, el papá de L-Gante, terminó con un cara a cara entre padre e hijo que sellaría el comienzo de una nueva etapa en sus vidas con reconciliación incluida.

Así se pudo ver en A la tarde, luego de que el músico compartiera sus sensaciones al aire por ver a su papá dando declaraciones: “Para mí lo que está haciendo es una pavada más grande que una casa porque él tiene mi número, mi contacto y lo que está haciendo es ‘farandulear’ (sic). Me hace acordar a ciertas personas dando lástima por ahí”, comenzó diciendo, dejando en claro que no se refería “a ninguna persona en especial”.

Fue entonces que Miguel Ángel tomó la palabra: “Que no haga comentarios de lo que le dicen, que haga comentarios de lo que escucha. Yo le quiero decir que lo adoro. Lo llamé dos veces y no me atendió”.

, siempre y cuando no se complique con la madre (). Yo no voy a confrontar con Elián, si soy el papá. Es mi hijo y va a seguir siendo mi hijo siempre me quiera ver o no, me quiera atender o no ”, agregó.

Por último, el artista plantó bandera blanca con una promesa de reencuentro en el corto plazo: “ No tengo curiosidad por preguntar nada, ni interés. No tengo historia ni drama, no estoy enojado con nadie. Quizás podría ser un buen amigo. Acá siempre estuvieron las puertas abiertas para todos.”.