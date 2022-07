El papá de Camila Homs habló sin filtros de Rodrigo de Paul y lanzó un exabrupto

En las últimas horas trascendió que el conflicto legal que Rodrigo de Paul atraviesa con Camila Homs tras su escandalosa separación podría dejarlo afuera del Mundial Qatar 2022.

En medio de las especulaciones, el papá de la modelo, Horacio, habló con firmeza sobre la polémica ruptura de su hija y le dedicó un exabrupto a Rodrigo.

Además, aclaró que Camila no quiere perjudicar a su ex, sino llegar a un acuerdo justo en la Justicia.

QUÉ DIJO HORACIO HOMS SOBRE RODRIGO DE PAUL

"Son chicos y están viendo cómo pueden solucionar sus problemas, pero es más lo que se habla que la realidad", afirmó en diálogo con ADN Noticias.

“Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal. Rodrigo no es mal chico, sí es un pelotud... pero no mal chico. Esa es la realidad”, fue el fuerte exabrupto que Horacio le dedicó al futbolista.

Y cerró haciendo una tajante aclaración con respecto a cómo está hoy por hoy el vínculo entre la expareja, que tiene dos hijas.

"Yo resumo cómo están las cosas y no están bien, porque si lo estuvieran no habría un juicio de por medio”, sentenció.