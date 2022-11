El papá de Camila Homs fulminó a Rodrigo de Paul y desalentó una reconciliación en el futuro

Horacio Homs sorprendió con sus fuertes declaraciones sobre Rodrigo de Paul, quien fue pareja durante 12 años de su hija Camila y es el padre de sus dos nietos.

"Rodrigo es buen chico, pero gracias a Dios no está con Camil. No es un chico para Camila, esa es la verdad. (…) Ella está contenta hoy cómo está y a mí no me gustaría la posibilidad de una reconciliación con Rodrigo", afirmó en una nota con Mitre Live.

"Él es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa, está muy bien como está", continuó Horacio, en diálogo con Juan Ectchegoyen, en referencia al noviazgo de 12 años que su hija tuvo con el crack surgido de las inferiores de Racing Club y jugará el Mundial Qatar 2022.

"Hemos pasado por muchas cosas. Esto es para mí es triste por mis nietos, pero fue lo mejor para Camila. Entonces, cuando es lo mejor para un hijo se pelea y ya no se habla más de la separación", cerró el padre de Camila Homs.

HORACIO HOMS HABLÓ DE UNA POSIBLE RECONCILIAICIÓN ENTRE CAMILA Y RODRIGO DE PAUL

Por otra parte, el papá de Camila Homs reflexionó sobre la posibilidad de que su hija y Rodrigo de Paul hayan intentado reconciliarse.

"No hubo ningún intento de ninguno de los dos. Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo. Fue todo muy duro al principio con lo que pasó", contó Horacio.

"Ella está mejor sola que cuando estaba con Rodrigo. Ella es divertida y muy sana y la veo espléndida y en otro momento no la veo tan bien como estaba ahora. Sufrió mucho, por supuesto", siguió.

Al final, el papá de Camila Homs se sinceró: "No tengo nada para decir de la relación de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel, lo que pasó pasó y por algo fue, en eso no tengo nada que decir, cada uno actúa como le parece y uno toma las cosas como de quién viene y nada más".