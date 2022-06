Paola Krum habló de las acusaciones contra Facundo Arana: "Cuando trabajé con él estuvo todo re bien"

Facundo Arana y Romina Gaetani llegaron a un acuerdo tras las fuertes acusaciones de ella. Y Paola Krum dio su opinión al respecto.

El actor y la actriz evitaron acudir a la Justicia; se juntaron con sus abogados a hablar y lograron limar asperezas.

En este contexto, Paola se refirió al escándalo y contó cómo la pasó con el actor cuando les tocó trabajar juntos.

QUÉ DIJO PAOLA KURM SOBRE LAS ACUSACIONES A FACUNDO ARANA

"No tengo idea y no entendí nada de lo que pasó entre Romina Gaetani y Facundo Arana, me enteré obvio de lo que pasó pero no sé qué decir, estuvo todo re bien cuando trabajé con él", contó Paola en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live sobre la acusación de Romina a Facundo, que dijo que la habría vivido situaciones violentas trabajaron juntos.

Y habló de su experiencia laboral con el actor, remarcando que fue buena y haciendo una contundente aclaración.

"Mi experiencia fue buena pero eso no quiere decir que otra persona puede tener otra opinión y la pueda expresar pero no quiero opinar de eso porque no sé qué fue lo que pasó realmente...". G-plus

"Nunca viví nada malo con él, pero la verdad es que por lo general no he vivido experiencia de violencia con mis compañeros, sí he vivido cuando era chica y se trabajaba de otra manera; en lo autoritario del trabajo y en qué lugar se ponía a los actores, era una especie de destrato y era muy común normalizarlo", sentenció.