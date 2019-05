¡Pancita a la vista! Violeta Urtizberea, súper elegante y embarazada de cinco meses junto a Juan Ingaramo

El martes por la noche la Fundación Huésped tuvo su gran gala solidaria anual, y muchos famosos se hicieron presentes en La Rural para colaborar con la causa que vela por el derecho a la salud sexual y reproductiva con especial foco en la prevención y la lucha contra el VIH/sida. Hasta el predio de Palermo fue Violeta Urtizberea (34) con su tierna pancita de cinco meses de embarazo.

Más sobre este tema La particular forma en la que Violeta Urtizberea confirmó su embarazo: ¡mirá el posteo que hizo!

La actriz asistió de la mano de Juan Ingaramo (27), su pareja, con quien posó feliz con su elegantísimo vestido largo de noche para la cámara de Ciudad. Además, en una entrevista para la revista Luz, la actriz que en dos semanas estrenará el filme de terror Diablo blanco, explicó cuál fue su reacción al darse cuenta de que estaba en la dulce espera: “Cuando me enteré, fue distinto que lo que uno ve en las películas. No lloré a mares ni fui corriendo a envolver en un abrazo a mi novio. Me impactó, me puse feliz pero me dio el ataque práctico, operativo, tipo, ‘bueno, saquemos turno con el médico, qué hay que hacer’. Todo ese aspecto por ahí más concreto. Después me fue bajando la información y me fue emocionando de a poco. Enseguida me empecé a sentir mal, el primer trimestre lo pasé fatal, pero por suerte ya estoy bárbara, disfruto de las pataditas y de cada síntoma nuevo de este estado maravilloso”.

En cuanto a la recepción del músico cordobés, Violeta explicó: “¡Él está feliz! Juan es super-romántico y está encantado, ilusionado y baboso. No sé en la práctica cómo será, si será autónomo, práctico; lo que necesito hoy es que acompañe y ahí está, en ese rol”. Por otra parte, la artista bromeó respecto de los cambios en su humor que nota a raíz de su primer embarazo: “Las hormonas están haciendo de las suyas. No estoy con mucha paciencia y es como que la gente suele comentar en las redes sociales ‘Si como sushi, si me puedo teñir’. Pero tranquilos, todo lo consulto con mi obstetra”.

En una jornada también signada por el relanzamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), motorizadas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Violeta Urtizberea además reafirmó su compromiso por la causa como miembro del Colectivo de Actrices Argentinas.