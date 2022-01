Pampito reveló quién cree Nicole Neumann que provocó el escándalo del chat de Manu Urcera: "La ex, Mica Álvarez"

Pampito contó en Mañanísima (lunes a viernes 10:00 hs. por Ciudad Magazine) que allegados a la pareja aseguran que Nicole Neumann y Manu Urcera creen que la ex de él, Mica Álvarez, fue quien provocó el escándalo del chat con otra mujer.

“Los allegados de la pareja dicen ‘ellos creen que hay una mano negra y que la que está detrás de todo esto para poder perjudicarlos es la ex de Manu’, la chica que se llama Mica Álvarez”, contó el panelista luego de que en A la tarde mostraran un chat donde Urcera supuestamente chateaba con una joven de 29 años.

Luego, el periodista recordó el escándalo de la ex de Urcera: “La chica en su momento quedó muy dolida porque aparentemente los tiempos de inicio de la pareja de Manu con Nicole no había sido tan prolijos con la ex de él”.

PAMPITO REVELÓ CÓMO ESTÁ LA PAREJA DE MANU URCERA Y NICOLE NEUMANN TRAS LOS CHATS

Pampito contó cómo están Manu Urcera y Nicole Neumann después de los supuestos chat que él habría mantenido con su ex, Mica Álvarez: “Ellos están bien, están en Punta del Este”.

“Ayer festejaron el cumpleaños de una de las hijas de ella. Habrán tenido una discusión cuando a Nicole le llega el chat, pero rápidamente se dieron cuenta que esto era una tramoya”, aseguró el periodista en Mañanísima.