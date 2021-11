Pampito reveló que Nicole Neumann quiere tener un hijo con Urcera: "Les dice a sus amigos que quiere ser mamá cuanto antes"

A poco más de medio año de comenzar su romance con José Manuel Urcera, Nicole Neumann estaría contemplando la posibilidad de volver a ser mamá, esta vez, junto al piloto de carreras.

El encargado de anunciar la noticia fue Pampito, casualmente el mismo día que tomó fuerza en los medios que Mica Viciconte estaría embarazada de Fabián Cubero, ex de Neumann.

"¡Lo que son las casualidades! Nicole no está embarazada, ¿pero sabés, Carmen, lo que le está diciendo ella sus allegados, a sus amigos? Les dice que quiere ser mamá cuanto antes", reveló el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10:30 por Ciudad Magazine).

Y agregó el integrante del programa de Carmen Barbieri: "Su novio es muy joven. Ella quiere ser mamá con él. Está muy enamorada de él".

"Nicole se lo está comentando a sus peinadores. 'Quiero ser mamá cuanto antes'. Esto lo dice antes de que se dé a conocer la noticia de Mica", sostuvo Pampito.

Ante el feliz presente de pareja de Neumann con Manu, el periodista concluyó: "Nicole y Urcera están pasando un gran momento juntos. Están muy enamorados".

NICOLE NEUMANN HABLÓ DE SU GANAS DE CASARSE Y SER MAMÁ CON URCERA

En julio, a pocos días de blanquear ante la prensa su noviazgo con José Manuel Urcera, Nicole Neumann volvió a hablar de su vida privada y no descartó la posibilidad de casarse ni de tener hijos con el piloto de TC.

"¿Tenés ganas de casarte y tener un hijo con Urcera?", le preguntó Gabriel Oliveri a la modelo en Santo Sábado.

"No es algo que hoy tenga la necesidad ni el deseo, pero si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le voy a poder decir que no a ninguna de las dos cosas", contestó Neumann.