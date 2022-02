Pampito reveló el malestar de las amigas de Mirtha Legrand con Juana Viale y Marcela Tinayre: "¿Cómo no están?"

Pampito dio a conocer el malestar que se habría generado entre las amistades de Mirtha Legrand con Marcela Tinayre y Juana Viale por no estar presente en el festejo de sus 95 años.

“Me dijeron que Juana fue a Corrientes a ayudar a combatir los incendios, porque ella lucha mucho por el medio ambiente”, contó el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine).

Luego, Pampito sumó: “Lo que comentaban las amigas de Mirtha es que Corrientes no es tan lejos como para que no vaya”.

Más sobre este tema El saludo de Juana Viale a Mirtha Legrand por sus 95 años: "Seamos felices el tiempo que nos queda"

“‘Después del año que pasó Mirtha, ¿cómo no está Marcela acá?’”, habrían dicho algunos de los presentes según informó Pampito, quien agregó: “Hacía mucho que no hacía un evento grande en su casa”.

LOS MOTIVOS POR LOS QUE MARCELA TINAYRE Y JUANA VIALE NO ESTUVIERON EN EL CUMPLEAÑOS DE MIRTHA LEGRAND

Mirtha Legrand celebró sus 95 años el miércoles por la noche junto a 25 invitados en su casa pero ni Juana Viale ni Marcela Tinayre estuvieron.

Según contó la conductora a Intrusos, Marcela está en Miami con su nieta Ámbar De Benedictis: “Está en Miami, me llamó y me dijo que cuando vuelva me va a hacer una fiesta en su casa”.

"Marcela está en Miami, me llamó y me dijo que cuando vuelva me va a hacer una fiesta en su casa". G-plus

En el caso de Juana, Pampito contó que está en Corrientes colaborando con los incendios y quien sí dijo presente fue Nacho Viale.