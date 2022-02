Pampito ninguneó a Ivana Nadal: "Hacía un programa y no se enteró ni la madre"

Ivana Nadal quedó en el ojo del huracán desde que decidió liquidar sus pertenencias para radicarse en Estados Unidos, y Pampito fue fulminante al describir su trayectoria en los medios.

Más sobre este tema Filosa chicana de Flor de la Ve a Ivana Nadal por la venta de sus pertenencias: "Es todo muy marginal"

Así fue que en contraste con Estefi Berardi que aseguró que "Ivana era una muy buena conductora", el periodista exclamó: "¡Tampoco es que marcó un antes y un después en la televisión!".

Para reivindicarla, la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) repasó la carrera de Nadal, con quien trabajó en Locos por el fútbol, y explicó: El último programa que hizo ella fue en la TV Pública.

Más sobre este tema Pampito criticó con todo a Ivana Nadal luego de que le cancelaron la visa para EEUU: "No sos nadie ahí"

"¡Que no se enteró ni la madre!", remató filoso Pampito contra Ivana Nadal.

Más sobre este tema Ivana Nadal puso en venta su dos ambientes en una insólita cifra: "Es muy caro, no lo vas a poder vender"

LAS CHICANAS DE CARMEN BARBIERI A IVANA NADAL

En un principio, Carmen Barbieri les pidió a sus columnistas que refresquen la memoria de los televidentes sobre por qué era famosa la gurú espiritual: "¿Quién es Nadal? Contale a la gente, yo ya sé quién es, porque va a creer que tengo algo contra ella".

"Ella era conductora de televisión, venía con un carrerón. No sé por qué después decidió dejar todo", aseguró Berardi.

Más sobre este tema Carmen Barbieri, súper filosa con Ivana Nadal: "¿Quién es? ¿Qué hizo esta mujer?"

Y cuando Estefi no pudo recordar cuál era el programa que compartió con Chino Leunis en Telefe - Escape Perfecto, hasta marzo de 2016-, Carmen ironizó: "Ustedes no saben ni quién es Nadal. No me hagan esto que después quedo mal yo…".