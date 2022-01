Pampito, filoso sobre el tenso encuentro de Luciana Salazar y Redrado en Punta: "No creo en esa casualidad"

Las primeras horas de 2022 sorprendieron a Luciana Salazar y Martín Redrado en el mismo restaurante top de Punta del Este, algo que Pampito descree que haya sido un hecho fortuito:"No me van a decir que no es de tóxico… ¿Creen en esa casualidad? Perdón, pero yo no lo creo".

La suspicacia del panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine) vino a cuento de las imágenes que @chusmeteando1 había publicado en Stories de Luli Pop cenando con una amiga, a metros de donde Redrado mantenía una velada romántica con Lulú Sanguinetti, su pareja desde hace tres años.

Como Estefi Berardi comentó que en José Ignacio "hay pocos" locales gastronómicos y que "son caros", el periodista retrucó: "Estos dos no tienen problemas de dinero, van al restaurante que tengan ganas".

PAMPITO FUNDAMENTÓ SUS DUDAS SOBRE EL ENCUENTRO CASUAL DE SALAZAR Y REDRADO

Pampito aseguró: "A mí me hace ruido que los dos justo estén en el mismo restaurante. No se saludaron. Estaban uno en una punta y el otro en la otra. Para mí ellos se siguen hablando y uno habrá dicho va a este restó, vamos para allá. Es como un morbo, porque esto pasó mil veces".

"El año pasado, para esta misma fecha, tuvieron el mismo problema cuando ella filtró unos mails en donde él la invitaba a Miami. Ella iba a ir y no sé qué pasó que no fue y se volvieron a agarrar. Es todo el tiempo una relación con muy tóxica. Ahora yo no creo en la casualidad", agregó.